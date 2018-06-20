القاهرة تبقي معبر رفح مفتوحا لشهرين إضافيين

اتخذت السلطات المصرية قرارا بشأن تمديد فتح معبر رفح البري بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة لنحو شهرين إضافيين لعبور العالقين الفلسطينيين من الجانبين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى غزة.

وأكد مصدر مسؤول في المعبر لموقع "المصري اليوم" أن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني بفتح المعبر حتى عيد الأضحى، تمهيدا لفتحه بشكل دائم بعد توسعته وتطويره.

ولا يزال المعبر مفتوحا في كلا الاتجاهين اعتبارا من 12 مايو الماضي، حسب توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان من المقرر أصلا أن يواصل الممر عمله حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

المصدر: المصري اليوم