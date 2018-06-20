الجيش السوري يحرز تقدما واسعا على حساب "داعش" في بادية الشام

أكد مصدر عسكري سوري أن القوات الحكومية تمكنت من إحراز تقدم ملموس في بادية الشام شرق مدينة تدمر، حيث أحكمت السيطرة على منطقة بمساحة 2500 كلم مربع ممتدة إلى حدود العراق.

وذكر المصدر لوكالة "سانا" السورية الرسمية أن الجيش أحرز تقدما في منطقة ممتدة بين سد عويرض وجنوب حميمة على امتداد جبهة بعرض 45 كيلومترا وعمق 60 كيلومترا، موضحا أن القوات الحكومية بسطت سيطرتها على سلسلة مناطق وقرى وبلدات، وخاصة تل الكبد وارتوازية العكفان وبئر العكفان وتلول الحباري وبئر الطيارية وبئر الورد وبئر زويد وبئر الصمادية وبئر العطشان وارتوازية العطشان وبئر سيجر وبئر الباطحية وسد الوعر وبئر ماكر الوعر.

وأشار المصدر إلى أن الجيش بدعم من القوات الرديفة نجح في بسط سيطرته على المنطقة الواقعة بين قريتي معيزلية والمحطة الثانية وضهرة وادي المياه وقرية فيضة بن موينع بمساحة 1200 كيلومتر مربع في ريف دير الزور، وذلك بالتزامن مع سيطرة القوات الحكومية على تل علي وتل أم جنيبريس وتل الضرس وتل الخيل وتل لايح وتل معرعر وتل الضحايا وتل الضباب وخربة الأمباشي وخربة الهيبرية وقبر أم مرزح في ريف دمشق الجنوبي.

المصدر: سانا