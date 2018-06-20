الحوثي: حاصرنا قوات العدوان في الساحل ونسيطر على أكبر مناطقه

أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية، عبد الملك الحوثي، أن مقاتليه حاصروا قوات الحكومة اليمنية والتحالف العربي بالساحل الغربي، واعدا بأن المعركة في المنطقة ستكون أشد صعوبة.

وقال الحوثي، في كلمة متلفزة مساء ألقاها اليوم الأربعاء: "معظم المناطق الساحلية لا تزال في حوزتنا. إن المعركة ستكون أقسى وأشد صعوبة على العدوان في الأيام المقبلة".

وتابع "سوف يدرك الغزاة أن تهامة ستكون أكبر مستنقع لهم منذ بداية عدوانهم"، معتبرا أن "قوى العدوان ألقت بكل ثقلها في معركة الساحل الغربي واستنفذت طاقتها".

وأردف الحوثي مشددا: "قوى العدوان في الساحل الغربي محاصرة ومقطعة الأوصال ووضعها مزر".

وأوضح الحوثي: "معركة الساحل لم تبدأ منذ 7 أيام، ولكنها بدأت منذ عامين وثمانية أشهر، ولم تتوقف. قوى العدوان خسرت آلاف المقاتلين ومن بينهم قادة عسكريون بارزون، سعوديون أو إماراتيون أو أمريكيون، وضباط إسرائيليون".

وأكد زعيم الحوثيين: "ما يجري من البداية هو عملية غزو لليمن، تورطت فيه قوى غربية بينها بريطانيا وفرنسا وأمريكا. إننا لن نخضع لو أتوا بكل جيوش الدنيا، ومهما كانت انتهاكاتهم في الساحل الغربي".

وأضاف الحوثي: "انكشفت بريطانيا وأوروبا وكل الدول المساهمة في العدوان والتي تسعى لإلحاق نكبة بأهل الساحل".

واستطرد بالقول: "أكبر المناطق الاستراتيجية في الساحل لا تزال تحت سيطرتنا".

المصدر: المسيرة نت