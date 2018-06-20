الجزائر في حالة تأهب لمجابهة الحرائق

أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الثلاثاء، حالة التأهب لمواجهة واستباق حرائق الغابات.

ووضع وزير الفلاحة الجزائري عبد القادر بوعزڤي مسؤولي الهيئات التنفيذية والمصالح التقنية والتشكيلات التابعة لإدارة الغابات والحماية المدنية والمصالح الفلاحية في حالة تأهب لمواجهة واستباق حرائق الغابات.

وذكّر الوزير في بلاغ إلى 38 ولاية غابية بالوضعية الاستثنائية التي تعيشها المساحات الزراعية والغابية المحاطة بحزام عشبي يشكل خطرا على الثروة الغابية والفلاحية.

ودعا الوزير إلى ضرورة إطلاق كافة الإجراءات الاحترازية وتحسيس الفلاحين المنشغلين بحملة الحصاد وكذا النشطين في الوسطين الغابي والريفي والمقيمين على أطراف المساحات الزراعية الواسعة بضرورة التفطن لهذه المخاطر والقيام بعمليات إزالة الأحزمة العشبية وقطف النباتات العطرية والطبية وكل مسببات الحرائق مع حرث حواف الغابات لمنع انتشار الحرائق، مشيرا إلى رصد خبراء القطاع توسعا في رقعة النباتات والأعشاب بنسبة 150 بالمائة عما كانت عليه في المواسم الثلاثة.

من جهته، منح وزير الداخلية نور الدين بدوي الضوء الأخضر للولاة من أجل اللجوء إلى الصفقات العمومية بالتراضي قصد إنجاز كل الهياكل والمنشآت والمجمعات المائية ونقاط المراقبة في إطار البرنامج الاستعجالي للوقاية من الحرائق ومكافحتها.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية