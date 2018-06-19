سوريا.. إزالة الأنقاض في حرستا بريف دمشق (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء السورية الثلاثاء، بأن الورشات الفنية لمحافظة ريف دمشق بالتعاون مع الشركة العامة للطرق والجسور تواصل إزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة حرستا.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الورشات الفنية تزيل الأنقضاض والردميات بهدف إعادة الأهالي إلى منازلهم بعد أن حررها الجيش السوري من المسلحين.

وصرح رئيس مجلس مدينة حرستا عدنان وزة أنه ومنذ تحرير المدينة تم التعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور لفتح الطرقات والمحاور الرئيسية وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على السلامة العامة وإخراج الأنقاض وإزالة السواتر الترابية من الطريق الرئيسي للمدينة وتجميعها في مكب مؤقت.

ودعا وزة الأهالي إلى الإبلاغ عن الأبنية الآيلة للسقوط والتي تهدد السلامة العامة وتقديم تصريح خطي إلى مجلس المدينة بالسماح بإزالتها، مشيرا إلى أن المحافظة والبلدية ستعملان على إزالة هذه الأبنية بشكل مجاني.

إلى ذلك نشرت وكالة "سانا" صورا وشريط فيديو وثق أعمال إزالة الأنقاض وفتح الشوارع.

المصدر: سانا