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الداخلية المصرية في حالة التأهب القصوى بسبب مباراة مصر وروسيا

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية في حالة التأهب القصوى بسبب مباراة مصر وروسيا
Reuters / Amr Dalsh
‘ناصر من الأمن المصري
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أعلنت الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء، حالة التأهب القصوى بالشوارع والميادين وطالبت القوات بتوخى الحذر وقت مباراة المنتخب المصري مع روسيا.

ونشرت مديريات الأمن خدمات ملاحظة الحالة بمحيط المقاهي بالقاهرة الكبرى والمحافظات، ومنطقة وسط البلد، وبالمناطق الشعبية، وتم الدفع بالتشكيلات الأمنية، ورجال المباحث، وقوات الأمن، والمجموعات القتالية المسلحة، ومجموعات فض الشغب، والأمن الجنائي.

المصدر: اليوم السابع

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