الحوثيون يستهدفون "أرامكو" بصاروخ والسعودية تعترضه

أعلنت السعودية اعتراضها لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، فيما قالت جماعة "أنصار الله" إنها استهدفت موقعا لشركة "أرامكو" في أبها.

وقالت جماعة "أنصار الله" الحوثية عبر وسائل الإعلام التابعة لها، اليوم الثلاثاء: "القوة الصاروخية تستهدف شركة أرامكو في أبها بعسير بصاروخ باليستي من طراز بدر1".

من جانبها، ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، بالتزامن مع إعلان الحوثيين: "قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط".

عاجل | قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه #خميس_مشيط. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 19 июня 2018 г.

يأتي إطلاق الصاروخ في وقت تحتدم فيه العمليات القتالية على طول الساحل اليمني الغربي باتجاه محافظة الحديدة، التي بدأت القوات اليمنية بإسناد من التحالف العربي، فجر الأربعاء الماضي، عملية عسكرية لتحريرها من الحوثيين.

وتخوض السعودية حملة عسكرية كبيرة في اليمن، الذي يمر، منذ سبتمبر 2014، بنزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيون، الذين يردون من حين إلى آخر بإطلاق صواريخ على مواقع الجيش السعودي داخل أراضي المملكة خاصة في جيزان ونجران وعسير.

المصدر: وسائل إعلام يمنية + الإخبارية السعودية + وكالات