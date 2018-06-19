طائرات عمودية ليبية تدمر مخزن ذخائر في "راس لانوف"!

نقل المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، عن غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى، أن الطائرات الحربية العمودية دمرت مخزنا للذخيرة في منطقة راس لانوف.

ونشر المتحدث العسكري الليبي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهر وقوع تفجيرات متتالية إثر غارة ليلية فيما يبدو.

يذكر أن قوات تابعة لقائد "حرس المنشآت النفطية فرع المنطقة الوسطى" السابق إبراهيم الجضران استولت في هجوم مفاجئ على ميناءي السدرة وراس لانوف النفطيين، ورد الجيش الليبي بشن سلسلة من الهجمات الجوية على مواقع وآليات تلك القوات في المنطقة الممتدة من راس لانوف إلى مدينة سرت، مرورا ببلدة بن جواد.

هذا، ويحشد الجيش قوات كبيرة في المنطقة ويرسل تعزيزات تمهيدا للهجوم واستعادة هذه المنطقة النفطية التي خرجت عن سيطرته.

المصدر: فيسبوك

محمد الطاهر