العراق.. "داعش" يختطف 30 مدنيا من عشيرة شمر ويقتل بعضهم

كشف علي نواف الحسان رئيس مجلس قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، الاثنين، عن انتشار مسلحي "داعش" في مناطق جزيرة صلاح الدين، مشيرا إلى أن التنظيم اختطف 30 شخصا من عشيرة شمر وقتل 7 منهم.

إقرأ المزيد

وأعلن شيخ عشيرة شمر في محافظة صلاح الدين أن عملية الاختطاف تمت مساء الأحد والاثنين في مناطق شرقي تكريت وشمال غربي المحافظة.

وقال الحسان إن 23 منهم مازالوا في عداد المفقودين بينما تم العثور على 7 جثث غربي ناحية تلول الباج التابعة لقضاء الشرقاط شمال غربي محافظة صلاح الدين.

وناشد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتحرك السريع لإنقاذ المواطنين المدنيين، الذين دفعوا حياتهم ثمنا لمناصرتهم للدولة العراقية ولمعاداتهم لتنظيم "داعش".

وأضاف شيخ قبيلة شمر أن مناطق الحضر وصحراء غرب صلاح الدين وجنوب الموصل تشهد انتشارا لمسلحي التنظيم، لافتا إلى أن هؤلاء المسلحين يتواجدون أيضا في مناطق الثرار وغرب تلول الباج وغرب الشرقاط وجنوب وغرب الحضر وجنوب الموصل وجبل حمرين ومناطق العيث شرق صلاح الدين.

وأوضح أيضا أن "داعش" موجود ولا توجد قوات أمنية تحمي المواطن، مبينا أن القوات الأمنية موجودة ضمن المناطق المرسومة لها لكنها خارج مساحتها لا تستطيع التحرك.

المصدر: وسائل إعلام عراقية