إيران تعلن عن افتتاح مكتب لرعاية حجاجها في السعودية قريبا

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، حميد محمدي، عن توصل إيران والسعودية إلى اتفاق ينص على فتح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين في المملكة قريبا .

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وقال محمدي، في حديث لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الاثنين: "وفقا للاتفاقيات الأولية مع سلطات الحج السعودية سيتم إنشاء مكتب حماية المصالح الإيرانية في هذا البلد لمعالجة المشاكل المحتملة للحجاج هذا العام وسيبدأ نشاطه قبل إيفاد الحجاج".

وأضاف محمدي أن 85 ألفا و200 حاج إيراني سيوفدون إلى الديار المقدسة هذا العام، موضحا أن فتح مكتب حماية المصالح الإيرانية سيتم قريبا نتيجة المفاوضات التي جرت سابقا وتم التأكيد عليه في نص الاتفاق بين الطرفين.

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية سترسل حوالي 3000 من الكوادر إلى السعودية في إطار عمل لجنة تقديم الخدمات للحجاج من الأطباء وخدمات النقل والإقامة.

واستأنفت السلطات الإيرانية عام 2017 إرسال حجاجها إلى السعودية بعد مقاطعتها للحج في 2016 إثر اتهامها لحكومة المملكة بأنها لم تتعهد بالحفاظ على أرواح الحجاج الإيرانيين بعد حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج عام 2015 وأدى إلى مقتل 769 شخصا على الأقل، معظمهم إيرانيون، وإصابة 694 آخرين، حسب الرواية الرسمية السعودية.

وعلى الرغم من التوتر الكبير في العلاقات الإيرانية السعودية، إلا أن أكثر من 86 ألف حاج إيراني تمكنوا من أداء فريضة الحج في الموسم الماضي في المملكة.

المصدر: إرنا + وكالات