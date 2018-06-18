مصر تطلق أول إعلاناتها من روسيا

أطلقت وزارة السياحة المصرية، أولى إعلاناتها الدعائية للترويج السياحي في مصر من خلال حملات "شجع كمصري" و"الرحلة الذهبية"، مستغلة مشاركة المنتخب في كأس العالم بروسيا.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع تويتر، مقطع فيديو يبرز أهم المناطق الأثرية المصرية، والتمتع بالأجواء على الشواطئ المصرية والحفلات.

وكانت رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية نوهت بأهمية كأس العالم كأكبر حدث عالمي تصل مشاهدته لـ3 مليارات شخص من جميع الجنسيات والقارات كما تعد فرصة حقيقية للترويج لأي شيء سواء كان منتجا أو سياحة.

وأعلنت المشاط، قيام وزارة السياحة بخطة للتواجد بميادين مختلفة بأوروبا هدفها نقل صورة أن مصر متطورة تكنولوجيا عبر منصات رقمية كما تهدف إلى الترويج للتشجيع من خلال حملات "شجع كمصري" و"الرحلة الذهبية" من خلال سفر 30 مشجعًا مصريا مع إقامة لمدة أسبوع مجانًا وذلك للجماهير الأكثر مشاركة بالهاشتاغ الخاص بالحملة.

المصدر: تويتر + صدى البلد