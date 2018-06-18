دعوى قضائية ضد أمير قطر في مصر تطالبه بدفع ملايين الدولارات

رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر، دعوى قضائية ضد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، طالبت فيها بتعويض قيمته 150 مليون دولار أمريكي.

وتتهم هذه الأسر قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها، وهم أربعة ضباط، وإصابة مدني خلال هجمات شنها متطرفون في شمال سيناء.

وتستند الدعوى إلى أحكام قضائية "تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية في سيناء، باعتبارها دليلا على دعم الدوحة لأعمال إرهابية زادت وتيرتها في مصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في الثالث من يوليو عام 2013".

وتشير عريضة الدعوى إلى قائمة أصدرتها الدول الأربع وهم البحرين والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى مصر لمكافحة الإرهاب، وتضم شخصيات وكيانات متهمة بدعم الهجمات المسلحة "تؤويها وتدعمها قطر".

يذكر أنه في حالة صدور حكم بإلزام قطر بدفع تعويض، فإنه يمكن للحكومة المصرية بموجبه أن تصادر بعض ممتلكات قطر لتسديد مبالغ التعويض.

المصدر: وكالات