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الإمارات تمنح مواطني الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام

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الإمارات تمنح مواطني الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام
wam.ae
مجلس الوزراء الإماراتي - أرشيف -
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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بمنح مواطني الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الاثنين، بأن مجلس الوزراء اعتمد القرار تضامنا من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعما لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لبلادهم.

وينص القرار على السماح لرعايا الدول التي تُعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من 1 أغسطس ولغاية 31 أكتوبر من العام 2018.

كما نص القرار على أن تلك الفترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية

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