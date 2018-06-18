18 يونيو.. يوم لا ينسى في تاريخ مصر!

يصادف اليوم الاثنين 18 يونيو، رحيل آخر جندي بريطاني عن أرض مصر، وفقا لما نصت عليه اتفاقية جلاء الإنجليز، التي وقعها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مع اللورد "ستانسغيت".

وتم تنفيذ الاتفاقية في 18 يونيو 1956 بعد توقيعها في 19 أكتوبر عام 1954، وخرج بموجبها 80 ألف عسكري إنجليزي من منطقة التمركز في قناة السويس، على خمس مراحل، مدة كل مرحلة أربعة أشهر، حتى جلاء آخر جندي إنجليزي.

وأزالت القوات البريطانية أعلامها من آخر نقطة لها في مصر، وهو مبني البحرية في بورسعيد، وهو أول مبني قاموا باحتلاله عام 1882، ليكون بذلك يوم الخروج عيدا قوميا تحتفل به مصر كل عام وسمي "عيد الجلاء".

استمر الاحتلال البريطاني حوالي 74 عاما، جرى خلاله انتهاك مقدرات وموارد مصر واستنزافها،، حتى اكتمل عقد النضال الشعبي الذي بدأ منذ عام 1882 في مثل هذا اليوم من عام 1954.

المصدر: وكالات