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مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في غزة

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في غزة
Reuters
صورة أرشيفية
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قتل شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، متأثرا بجراح أصيب بها لدى إطلاق النار عليه من قبل جنود الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

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وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الشاب هو صبري أحمد أبو خضر ويبلغ من العمر 24 عاما.

ووصل عدد من الشبان قرب مخيم العودة للتظاهر في إطار مسيرات العودة، إلا أن الجيش الإسرائيلي بادر بإطلاق النار عليهم، مما تسبب في إصابة الشاب بجروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى أين فارق الحياة.

المصدر: معا

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