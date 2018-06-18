ليبيا.. احتراق مئات الآلاف من براميل النفط في ميناء راس لانوف!

أعلنت شركة "الهروج" النفطية الليبية احتراق خزانين للنفط الخام يحتويان على نحو 400 ألف برميل من النفط الخام في ميناء راس لانوف.

ووصفت وحدة النقليات في ميناء رأس لانوف التابعة لشركة الهروج النفطية ما حدث بأنه "ضرر جسيم و كارثة كبيرة"، مشيرة إلى انهيار خزان النفط رقم 2 في ميناء راس لانوف بعد أن اشتعلت فيه النيران عقب إصابته بقذيفة "مجهولة المصدر" صباح أمس.

كما أفادت الشركة بانهيار خزان النفط رقم 12 في نفس الميناء، على الرغم من الجهود التي بذلها رجال الإطفاء في شركتي راس لانوف والواحة للقضاء على النيران التي التهمته.

وكانت قوات تابعة لقائد ما يسمى بـ"حرس المنشآت النفطية فرع المنطقة الوسطى" إبراهيم الجضران قد استولت مؤخرا على ميناءي السدرة وراس لانوف، فيما أرسل الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر طائراته الحربية لقصف مواقع المسلحين وآلياتهم، وحشد تعزيزات من قواته البرية تمهيدا لاستعادة المنطقة.

المصدر:شركة الهروج للعمليات النفطية

محمد الطاهر