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مفوض حقوق الإنسان: قلقون من تداعيات عملية الحديدة

أخبار العالم العربي

مفوض حقوق الإنسان: قلقون من تداعيات عملية الحديدة
Reuters
زيد بن رعد
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أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ​زيد بن رعد​ عن قلقه من تداعيات عملية الحديدة على الوضع الإنساني في اليمن.

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وقال ​زيد بن رعد، اليوم الإثنين،​ في كلمة له أمام ​الدورة​ 38 لمجلس حقوق الإنسان: "قلقون من تداعيات عملية الحديدة على الوضع الإنساني، ونخشى سقوط عدد كبير من الضحايا جراء هذه الهجمات".

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد حذر من الهجوم على مدينة الحديدة غربي اليمن، حيث إنه يهدد حياة مئات الآلاف من الأشخاص.

بدورها علقت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 21 أبريل نشاطها في اليمن وسحبت 71 شخصا من موظفيها، إثر اغتيال أحد موظفيها برصاص مسلحين في منطقة الضباب غرب محافظة تعز الواقعة جنوب غربي اليمن.

المصدر: وكالات

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