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مسؤول حوثي يوضح حقيقة أسر شقيق زعيم "أنصار الله"

أخبار العالم العربي

مسؤول حوثي يوضح حقيقة أسر شقيق زعيم عبد الخالق الحوثي
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نفى محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا في اليمن، أسر القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي، لعبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي.

وقال محمد الحوثي، اليوم الاثنين، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المقطع الذي نشره مسؤول إماراتي مقطع قديم من 2015 تقريبا لشخص أسير من الأسرى بعدن من الجيش اليمني وتتحمل مسؤوليته وغيره من الأسرى دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفاؤها ومنها الإمارات، ونشر في ذلك الوقت على أساس أنه للأخ عبد الخالق بدر الدين".

تعليق الحوثي جاء على نشر قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، مقطع فيديو على صفحته الشخصية في "تويتر" قال إنه لعملية أسر عبد الخالق الحوثي، وتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات

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