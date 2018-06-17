التحالف العربي يرصد صاروخا أطلقه الحوثيون على جازان السعودية

أعلن التحالف العربي (الذي تقوده السعودية في اليمن) أن صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية سقط بمنطقة نائية في المملكة، متسببا بجرح مقيم باكستاني هناك.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت، في الساعة 13:39 بعد ظهر اليوم الأحد، "صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران" من مدينة صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

إقرأ المزيد

وذكر المتحدث أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان السعودية، "وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، لكنه سقط "في منطقة نائية، ولم ينتج عن ذلك سوى إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية إصابة خفيفة".

وبحسب العقيد السعودي فقد جاء هذا الاعتداء ليثبت تعمد إيران، عبر دعمها للحوثيين، بخرق القرارين الأمميين حول اليمن (2216 و2231)، "بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، على حد قوله.

وتتهم السعودية، إلى جانب الولايات المتحدة، إيران بالتدخل في شؤون الدول العربية ورعاية الإرهاب ودعم الحوثيين (مقاتلي حركة "أنصار الله") بالمال والسلاح ضد حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

ويوم الخميس الماضي، أفاد تقرير أممي بأن صواريخ الحوثيين التي أطلقت على السعودية صُنعت مكوناتها في إيران، لكنه لم يحدد ما إذا كانت هذه المكونات قد نقلت إلى اليمن بعد العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة أم قبلها.

المصدر: واس + تاس