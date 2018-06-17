الإمارات: الأزمة اليمنية تمر بنقطة تحول

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن التحالف العربي مصمم بحزم على تحرير مدينة الحديدة من سيطرة الحوثيين، معتبرا أن هذه الفترة من النزاع اليمني تمثل نقطة تحول.

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "انتهيت من إحاطة ممثلي البعثات الدبلوماسية المنتشرة في أبو ظبي على سير عملية التحالف العربي الخاصة بتحرير مدينة الحديدة اليمنية ومينائها من سيطرة الحوثيين. وجرت معايرة هذه العملية لمساعدة المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، في مهمته الصعبة لإقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة بلا شروط".

وتابع: "إننا نمر بنقطة تحول لأن الحوثيين سيواصلون عرقلة العملية السياسية طالما يسيطرون على الحديدة. إننا على يقين ثابت أن تحرير الحديدة سيعيد الحوثيين إلى طاولة المفاوضات".

3. We are at a turning point, because as long as the Houthis hold Hodeida, they will continue to impede the political process. We firmly believe that the liberation of Hodeida will pull the Houthis back to the negotiating table. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 17 июня 2018 г.

واعتبر الوزير الإماراتي أن "أهالي الحديدة لا يريدون الخضوع لإدارة المتشددين الدينيين المدعومين من إيران، إنهم يريدون تحررهم"، وأضاف مشددا: "إن كلا من أهالي الحديدة والتحالف عازم على تحرير المدينة لأن ذلك سيقلص الحرب".

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كما قال قرقاش إن التحالف العربي "أبدى درجة فريدة من نوعها لضبط النفس خلال تنفيذ عملياته"، وأردف متعهدا: "سنواصل التركيز على أهم هدفينا وهما حماية تدفق المساعدات الإنسانية والدفاع عن المدنيين".

ووصل المبعوث الأممي إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس السبت في محاولة أخيرة لاحتواء معركة الحديدة، ونقل شروط الإمارات والتحالف العربي للحوثيين، مقابل وقف العمليات العسكرية.

ويطالب التحالف، الذي تقوده السعودية، المقاتلين الحوثيين بالخروج من الميناء، مقابل إدارته من قبل الأمم المتحدة، وكذلك الانسحاب من مركز مدينة الحديدة.

المصدر: تويتر + RT