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قرقاش يتحدث عن أخبار سارة من اليمن

أخبار العالم العربي

قرقاش يتحدث عن أخبار سارة من اليمن
Reuters NEIL HALL
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش
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ألمح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إلى موافقة الحوثيين على الانسحاب من الحديدة وتسليم مينائها لإشراف أممي مقابل وقف العملية العسكرية ضدهم في المدينة.

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم السبت على حسابه في موقع "تويتر": "إن الإمارات العربية المتحدة والتحالف (العربي) يشيدان بالعزم الدؤوب لمبعوث الأمم المتحدة (مارتن غريفيث) على إقناع الحوثيين بإلقاء أسلحتهم وخوض مناقشات سياسية فعالة".

وأضاف قرقاش: "إننا وكل اليمن سنرحب بأخبار سارة من صنعاء، ونشجع جهود المبعوث لتسهيل التسليم الآمن للحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية".

واعتبر الوزير الإماراتي أن "أهالي الحديدة يريدون أن يتحرروا على وجه السرعة"، وتعهد بأن "التحالف سيواصل استعداداته العسكرية والإنسانية لتحقيق هذه النتيجة المستعجلة".

ووصل المبعوث الأممي إلى العاصمة اليمنية صنعاء ظهر اليوم في محاولة أخيرة لاحتواء معركة الحديدة، ونقل شروط الإمارات والتحالف العربي للحوثيين، مقابل وقف العمليات العسكرية.

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ويطالب التحالف، الذي تقوده السعودية، المقاتلين الحوثيين بالخروج من الميناء، مقابل إدارته من قبل الأمم المتحدة، وكذلك الانسحاب من مركز مدينة الحديدة.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية ذكر مصدر دبلوماسي في صنعاء أنه من المقرر أن "يلتقي المبعوث الأممي خلال الزيارة قيادات جماعة أنصار الله (الحوثيين) والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني المشكلين في صنعاء، لإيقاف التصعيد في محافظة الحديدة غربي اليمن بعد إعلان الجيش اليمني، يوم الأربعاء، عملية النصر الذهبي للسيطرة على ميناء الحديدة ومطارها".

المصدر: تويتر + وكالات

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