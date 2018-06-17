وفاة فنان مصري عقب هزيمة منتخب بلاده لكرة القدم

توفى الفنان المصري ماهر عصام في مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 38 عاما.

وتعرض عصام لأزمة صحية دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان الشاب ظهر اليوم الأحد.

وكان الفنان شريف إدريس قد كشف أن إصابة عصام بنزيف في المخ، جاءت إثر انفعاله أثناء مباراة مصر وأوروغواي في كأس العالم.

وكتب شريف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا تحذير مهم جدا، ماهر عصام تعرض لأزمة صحية منذ فترة، وكان يعاني من انفجار في شريان في المخ، ودخل المستشفى لفترة طويلة، واجتاز تلك الأزمة بنجاح، ماهر كان يشاهد مباراة مصر مع الأوروغواي وتعرض لانفعالات شديدة أدت لإصابته بنزيف في المخ".

وأضاف: "أنصح من يعانون من مشاكل صحية ألا يشاهدوا أية مباريات بها انفعال".

المصدر: وكالات