حماس تنفي تصريحات منسوبة لها حول تهديد مصر وحراك الضفة

نفت "حماس" التصريحات المنسوبة للقياديين في الحركة، فتحي حماد ومحمود الزهار، حول تهديدها لمصر بإزالة معبر رفح وحراك الضفة.

وقالت الحركة في بيان أصدرته مساء اليوم السبت إن هذه التصريحات نشرت من موقع "وطن 24"، الذي "اعتاد على نشر الأخبار المفبركة والتصريحات الكاذبة"، حسب "حماس".

وأضافت الحركة في بيانها أن "هذا السلوك التضليلي المتواصل لموقع وطن 24، والذي يستهدف الرموز الوطنية وبث الفرقة بين أبناء الشعب، هو محاولة يائسة للتأثير على علاقتنا مع مصر.

وشددت على أن "ذلك يؤكد تبعية هذا الموقع لجهات مشبوهة تتقاطع أهدافها مع الاحتلال الإسرائيلي".

بدوره قال القيادي في "حماس"، سامي أبو زهري، في تغريدة له على "تويتر" مساء السبت: "قيام أجهزة أمن السلطة بفبركة تصريحات للقياديين في الحركة محمود الزهار، وفتحي حماد حول الحراك الشعبي في الضفة الرافض لعقوبات غزة ونشرها على وكالات إعلامية مشبوهة محاولة يائسة للتأثير على تصاعد وتيرة الحراك في مدن الضفة وخارج فلسطين المحتلة".

المصدر: موقع "حماس" + الأناضول