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السيسي يتصل بالعاهل السعودي وأمير الكويت والرئيس السوداني

أخبار العالم العربي

السيسي يتصل بالعاهل السعودي وأمير الكويت والرئيس السوداني
Reuters Giuseppe CACACE
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
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أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالات هاتفية بكل من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس السوداني، عمر البشير.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي "تقدم بخالص التهنئة" لكل من الملك سلمان والشيخ صباح والرئيس البشير، معربا عن تمنياته "بكل الخير والتقدم والازدهار" بشعوب السعودية والكويت والسودان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

المصدر: حساب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في فيسبوك

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