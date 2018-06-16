الجيش الليبي يشن غارات ضد جماعات قرب الهلال النفطي (صور)

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، أن قواته شنت غارات جوية ضد جماعات مسلحة حاولت السيطرة على حقول نفطية في شرق البلاد.

وحاولت تلك الجماعات الخميس مهاجمة ميناء رأس لانوف وميناء السدرة في منطقة الهلال النفطي التي شهدت أعمال عنف مشابهة بين عامي 2016 و2017.

وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن الضربات الجوية استهدفت أرتال الإمداد والتعزيزات التي حاولت المجموعات المسلحة استقدامها إلى مناطق الهلال.

ونشرت القوات الليبية تدوينة قالت فيها إنها تستعد لعملية عسكرية تشمل الهلال النفطي وجبال الهروج ومناطق أخرى أطلق عليها الرمال المتحركة يشارك فيها 5 آلاف جندي مع سلاح الجو وهي الأكبر منذ انطلاق عملية الكرامة.

ونشرت قيادة الجيش الوطني الليبي، الجمعة، على صفحتها على موقع "فيسبوك" صورة للمشير حفتر وإلى جانبه قائد منطقة الهلال النفطي وهما يعاينان خارطة وضعت على طاولة.

وأوردت القيادة أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية اجتمع مع آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم لبحث آخر تطورات المنطقة ودحر الجماعات التي حاولت التسلل للهلال النفطي ووضع الخطط اللازمة لتأمين قوات الليبيين.

المصدر: أ ف ب