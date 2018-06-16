انتشار أمني مكثف في مصر بعد رفع أسعار الوقود

أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، أن هناك انتشارا أمنيا بدأ في محطات التزود بالوقود ومواقف سيارات الركاب، عقب زيادات جديدة أعلنتها الحكومة الجديدة.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أصدرته عقب زيادة حكومية لأسعار الوقود وتعريفة الركوب، أن "الأجهزة الأمنية كثفت الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب لضبط ما يقع من مخالفات".

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "الشرق الأوسط" عن مصدر أمني مسؤول قوله: "من يخالف التعليمات، ولا يلتزم بالتعريفة الجديدة للنقل بين المحافظات المختلفة، وفقا للأسعار المحددة والمعتمدة بهذا الشأن، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

وقال مصدر أمني إن الوضع مستقر حتى الآن ولا يوجد زحام كبير على محطات التزود بالوقود، والقوات منتشرة وجاهزة للتعامل مع أي طارئ.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة البترول، تطبيق زيادات أسعار الوقود بين 17.4 بالمائة و66.6 بالمائة، في أول قرار يمس الدعم من جانب حكومة جديدة تولت مهامها قبل أيام.

وتلاه بيان من الحكومة، يشير إلى زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل بين 10 و20 بالمائة في محافظات البلاد الـ27.

المصدر: الداخلية المصرية + وسائل إعلام مصرية + الأناضول