هنية يشكر المصريين على الإجراءات المساعدة لقطاع غزة

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا مع قيادة جهاز المخابرات المصرية.

وقدم هنية للمصريين التهاني بحلول عيد الفطر السعيد وثمن الخطوات التي قامت بها مصر، مؤخرا تجاه قطاع غزة وخاصة فتح معبر رفح البري خلال شهر رمضان، وتقديم المساعدات من قبل الأزهر الشريف وإدخال المستشفى الميداني المغربي وإدخال الوفود المتضامنة.

من جانبهم أكد مسؤولو جهاز المخابرات المصرية، أن الإجراءات المساعدة لقطاع غزة والمخففة على سكانها سوف تتواصل.

المصدر: وكالات