السعودية تخطط لقمة نفطية لزعماء أوبك وحلفائها

قال مصدران مطلعان، يوم الجمعة، إن السعودية تخطط لاستضافة قمة نفطية على مستوى الزعماء هذا العام لأوبك والدول المنتجة للخام غير الأعضاء بالمنظمة التي تشارك في اتفاق لخفض الإمدادات.

وأضاف المصدران أن الرياض وموسكو اتخذتا هذا الأسبوع الخطوة الأولى في تكريس إطار العمل الطويل الأجل للتعاون بين أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.

ووصف مصدر في أوبك القمة بأنها فكرة سيجري تطويرها إلى مقترح، وصرح مصدر ثان بأن الفكرة ستناقش في اجتماع وزراء الطاقة الأسبوع القادم في فيينا حيث ستجري مراجعة اتفاق خفض الإمدادات.

وتخفض أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة انتاج النفط منذ يناير 2017 للتخلص من فائض في الإمدادات.

من المهم الإشارة إلى أن المنتجين سيجتمعون في فيينا في 22 و23 يونيو وسيناقشون تخفيفا تدريجيا لتخفيضات الإمدادات.

المصدر: رويترز