مصر تؤكد تفوقها على الولايات المتحدة وبريطانيا

أكدت وزارة الهجرة المصرية، أنه بحسب تقرير مؤسسة غالوب الدولية، المتخصصة في البحوث الإحصائية السنوية احتلت مصر المركز رقم 16 على مستوى العالم، والأكثر أمانا في قارة أفريقيا.

وأوضحت الوزارة أنه بهذا التقرير تفوقت مصر على دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكدت الوزارة أن المؤسسة أكدت في تقريرها أن الشعور بالأمان منتشر في 135 دولة حول العالم، وأظهر حصول مصر على 88 نقطة في معايير الأمان، ما جعلها تتفوق على بريطانيا، التي حصلت على 86 نقطة، فيما حصلت الولايات المتحدة على تقييم 84 نقطة، وألمانيا على 85 نقطة.

وكان تقرير دولي جديد قد صنف جمهورية مصر العربية في الترتيب الـ 16 من أصل 135، وذلك في مقارنة لدرجة الأمان بين دول العالم، حيث تخطت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا.

المصدر: "فيتو"