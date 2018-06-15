مصر تخاطب 192 دولة بحثا عن عزت

جدد الإنتربول الدولي نشراته الحمراء لعواصم العالم لتسليم "الإرهابيين والمطلوبين" لدى الجهات الأمنية المصرية والصادرة بحقهم قرارات ضبط وإحضار وأحكام قضائية.

وقام الإنتربول بالتنسيق مع نيابة التعاون الدولي المصرية بتعميم البحث عن محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين، وتم التنسيق مع 192 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة لإفادة مصر بمكان الفار عزت.

كما تم تجديد المذكرة الثنائية الموقعة بين مصر والدول غير الأعضاء بمنظمة الإنتربول للبحث عن المطلوبين، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

ومنذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 بثورة 30 يونيو، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، والمعروف إعلاميا بعدة أسماء أبرزها "مستر اكس والرجل الأخطر فى التنظيم" مختفٍ تماما عن الساحة، ولم يظهر مطلقا إلا من خلال رسائل ومقالات صادرة عن تنظيم الإخوان مذيلة باسمه.

المصدر: "اليوم السابع"