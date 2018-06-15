وسائل إعلام: الأردن يرجع سفيره من طهران إلى عمّان

نقل الأردن اليوم الجمعة، سفيره عبد الله سليمان أبورمان، من طهران إلى مقر وزارة الخارجية في عمان، دون أن يسمي سفيرا آخر مكانه.

وجاء في بيان نشرته وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الجمعة، أن "الإرادة الملكية السامية وافقت على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نقل السفير عبد الله سليمان أبو رمان من السفارة الأردنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المركز".

كذلك وافقت الإرادة الملكية على قرار مجلس الوزراء تسمية السفير إسماعيل الرفاعي سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية لدى جمهورية مقدونيا.

المصدر: عمون