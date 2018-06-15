المغرب يشكر مصر باسم الملك محمد السادس

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، مساء أمس الخميس؛ اتصالا هاتفيا بسفير مصر لدى المغرب، أشرف إبراهيم؛ أبلغه خلاله شكر وتقدير المغرب لمصر.

وشكر المسؤول المغربي المسؤول المصري باسم العاهل المغربي الملك محمد السادس، على موقفها ومساندتها للملف المغربي لاستضافة بطولة كأس العالم 2026؛ خلال المؤتمر الـثامن والستين للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الذي احتضنته العاصمة الروسية موسكو الأربعاء الماضي.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي في الاتصال إن موقف مصر يعكس العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين؛ وما يجمعهما من روابط شعبية ورسمية قائمة على الاحترام والثقة والتعاون.

وبدوره عبر سفير مصر بالرباط أشرف إبراهيم عن تقدير مصر ودعمها للمملكة المغربية الشقيقة على مختلف المستويات؛ مشيرا إلى أن الملف المغربي في كأس العالم كان مشرفا وقويا ونال ثقة وتقدير العديد من دول العالم؛ وأن المغرب قادر على تنظيم هذه البطولة العالمية مستقبلا.

المصدر: وكالات