الحوثي: الساحل الغربي سيتحول إلى مستنقع كبير يغرق الغزاة

توعد قائد جماعة أنصار الله "الحوثيون" عبد الملك الحوثي، أن "يتحول الساحل الغربي إلى مستنقع كبير يغرق الغزاة والطامعين".

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واتهم الحوثي، في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أميركا وإسرائيل بشن الحرب على اليمن قائلا: "إن معركتنا اليوم مع أميركا وإسرائيل، والباقون هم أدوات، وأن الإمارات والمرتزقة هم أداة وجنود عند الأميركي والبريطاني والإسرائيلي، وإسرائيل ترى السيطرة على الساحل هدفا استراتيجيا على مستوى المنطقة".

ووصف الحوثي عمليات التحالف العربي لاستعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته بـ"الغزو الأجنبي الأقوى على مر التاريخ وصمود شعبنا وقوة موقفه في الميدان أقوى من أي مرحلة في التاريخ"، مشيراً إلى أن "معركة الساحل الغربي معركة رئيسة لأن قوى الغزو على مر التاريخ كانت تركز على ساحل اليمن وجزره، لطالما كان الساحل اليمني على مر التاريخ هدفا استراتيجيا للغزاة".

ودعا قائد جماعة أنصار الله إلى "التحرك إلى الجبهات خلال فترة العيد، والاستمرار في التصدي للعدوان ومواجهة قوى الطاغوت والاستكبار".

وتقود السعودية تحالفا عربيا منذ مارس 2015، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وأراضي شمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

المصدر: سبوتنيك