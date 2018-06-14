غنيمات ناطقا رسميا باسم الحكومة الأردنية

عين مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز في انعقا د جلسته اليوم، وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات ناطقا رسميا باسم الحكومة.

وكانت جمانة غنيمات من بين النساء السبعة اللواتي تسلمن حقائب وزارية في الحكومة الأردنية الجديدة، وحظيت بمنصب وزير دولة لشؤون الإعلام.

وجمانة غنيمات حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية.

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وبدأت غنيمات عملها كصحفية عام 1999 في الدائرة الاقتصادية في جريدة الرأي، وعملت محللة اقتصادية لعدد من وسائل الإعلام المرئية العربية والمحلية، وهي عضو مسجل لدى نقابة الصحافيين الأردنيين.

ونالت غنيمات عددا من الجوائز، وتم تكريمها في أكثر من مناسبة لما نشرته من آراء ومقالات عن الاقتصاد الوطني، كذلك لقاء جهودها في تقديم وإلقاء محاضرات حول مسيرة الاقتصاد الوطني والتحديات التي تواجهه.

تعمل غنيمات في مجال التدريب من خلال إعطاء الدورات الاقتصادية المتخصصة.

وتم اختيار غنيمات في أكثر من مناسبة للمشاركة في مؤتمرات ولجان اقتصادية بصفتها خبيرة في الشأن الاقتصادي المحلي.

المصدر: الغد الأردني