الأردن.. 7 وزيرات في حكومة "إدارة الأزمة"

تضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عمر الرزاز التي وافق عليها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس 28 وزيرا منهم 7 نساء.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد إقالة رئيس الوزراء الأردني السابق هاني الملقي إثر احتجاجات عارمة على السياسات الاقتصادية، سيما الجبائية منها.

ويصف مراقبون حكومة الرزاز الحالية بحكومة "إدارة الأزمة".

ونشرت وكالة "عمون الأردنية" السير الذاتية للوزراء ومن بينهم سير النساء السبعة اللواتي تسلمن حقائب وزارية وهي التخطيط والطاقة والتنمية الاجتماعية والاتصالات وشؤون الإعلام والثقافة والسياحة.

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1- جمانة غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام



غنيمات حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية.

وبدأت غنيمات عملها كصحفية عام 1999 في الدائرة الاقتصادية في جريدة الرأي، وعملت محللة اقتصادية لعدد من وسائل الإعلام المرئية العربية والمحلية، وهي عضو مسجل لدى نقابة الصحافيين الأردنيين.

ونالت غنيمات عددا من الجوائز، وتم تكريمها في أكثر من مناسبة لما نشرته من آراء ومقالات عن الاقتصاد الوطني، كذلك لقاء جهودها في تقديم وإلقاء محاضرات حول مسيرة الاقتصاد الوطني والتحديات التي تواجهه.

تعمل غنيمات في مجال التدريب من خلال إعطاء الدورات الاقتصادية المتخصصة.

وتم اختيار غنيمات في أكثر من مناسبة للمشاركة في مؤتمرات ولجان اقتصادية بصفتها خبيرة في الشأن الاقتصادي المحلي

2-هالة زواتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية

وزواتي حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأردنية وشهادات في الإدارة العليا والقيادة والريادة والإبداع من جامعة هارفارد وديوك وثندربيرد وجامعة IE في إسبانيا.

عملت زواتي مديرا تنفيذيا لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، ومستشارا لشؤون الطاقة لشركة أمنية ولصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والبنك الأهلي وبنك الأردن، كما قدمت استشارات عديدة في شؤون الطاقة لمجلس النواب كما عملت مستشارا للعديد من البرامج التابعة للاتحاد الأوروبي وغيرها من الوكالات الإنمائية التابعة للدول الغربية.

وذكر البيان أن زواتي حائزة على زمالة أيزنهاور في العام 2005، اضافة إلى جائزة أفضل مدير للطاقة على مستوى الشرق الأوسط للعام 2015 من جمعية مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.



3-مجد شويكة وزيرا لتطوير القطاع العام

مكان الولادة: فلسطين

حاصلة على بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى/جامعة اليرموك.

شهادة المحاسب الإدارية المعتمد من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999 .

شهادة الإدارة العليا العالمية من جامعتي شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة أي إي في اسبانيا.

تعمل حاليا وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرا لتطوير القطاع العام

اهم المناصب التي شغلها:

الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتيل المحدودة في الشرق الاوسط وأفريقيا 2010-2012

مسؤولة عن إدارة أربع شركات اتصالات مختلفة متخصصة في مجال الأنظمة العالمية في مجال الاتصالات.



4- ماري قعوار وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي



وشغلت قعوار، المستشارة الإقليمية للمهارات والقدرة، في منظمة العمل الدولية.

5- لينا عناب، وزيرا للسياحة والآثار

شغلت منصب وزير السياحة والآثار في حكومة "هاني الملقي" المقالة.



6- هالة لطوف بسيسو وزيرا للتنمية الاجتماعية



حاصلة على ماجستير في المحاسبة والادارة المالية، بكلية لندن للاقتصاد و العلوم السياسية 1990.

وحاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد و الاحصاء التطبيقي – الجامعة الأردنية 1987 .

وسبق لها أن تسلمت حقائب وزارية

وزير التنمية الاجتماعية 2018

وزير التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة 2010-2011

وزير التنمية الاجتماعية 2009-2010

وزير التنمية الاجتماعية 2007-2009.

كما شغلت منصب "عضو" في 13 مجلسا محليا وعربيا ودوليا، وعملت كمحلل مالي في وزاره المالية الأردنية.



7 - بسمة النسور وزيرا للثقافة



بسمة النسور كاتبة أردنية، تحمل الليسانس في الحقوق، صدر لها ست مجموعات قصصية، وكتبت نصين مسرحيين.

وتكتب النسور في الصحافة العربية منذ 1990، وتشغل موقع رئيسة تحرير مجلة "تايكي" المتخصصة بالإبداع النسوي.

المصدر: عمون