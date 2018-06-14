ملك الأردن يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة وتسريبات لأسماء 28 وزيرا

أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة من 28 وزيراً برئاسة عمر الرزاز.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه وسائل إعلام أن الرزاز فرغ من تشكيل حكومته وسط تكتم شديد على أسماء أعضائها، تناقلت صحف محلية التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيرة إلى أنها ستضم عددا من الوزراء من الحكومة السابقة، كما ستضم أسماء جديدة.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية أن تشكيلة الحكومة ستضم الأسماء التالية:

الدكتور عمر الرزاز رئيسا للوزراء

رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء

ايمن الصفدي وزيرا للخارجية

عادل الطويسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

هالة نعمان بسيسو وزيرا للتنمية الاجتماعية

موسى حابس المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية

سمير مراد وزيرا للعمل

محمود الشياب وزيرا للصحة

يحيى الكسبي وزيرا للاشغال العامة والاسكان

نايف الفايز وزيرا للبيئة

وليد المصري وزيرا للنقل ووزيرا للشؤون البلدية

مجد شويكة وزيرا لتطوير القطاع العام

لينا عناب وزيرا للسياحة والآثار

خالد الحنيفات وزيرا للزراعة

عوض ابو جراد وزيرا للعدل

مهند خليل وزير دولة لشؤون الاستثمار

سمير المبيضين وزيرا للداخلية

عبدالناصر ابو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

عز الدين كناكرية وزيرا للمالية

منير عويس وزيرا للمياه والري

عزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم

مكرم القيسي وزيرا للشباب

مبارك ابو يامين وزير الدولة للشؤون القانونية

طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين

جمانة غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام

هالة زواتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية

ماري قعوار وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي

بسمة النسور وزيراً للثقافة

مثنى الغرايبة وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المصدر: وكالات