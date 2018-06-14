حكومة الرزاز تؤدي اليمين اليوم أمام الملك الأردني

تؤدي حكومة رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الخميس، بعد الانتهاء من تشكيلها.

وكشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء المكلف، عمر الرزاز لم ينه مشاوراته بشأن تشكيلة فريقه الوزاري، فيما أكدت أنه قطع شوطا كبيرا على هذا الصعيد.

ووفقا لمراقبين فإن الرزاز سعى لتشكيل حكومة اقتصادية سياسية شبابية، إضافة إلى استقطاب خبرات أردنية من الخارج، فضلا عن إدخال مرجح لـ 10 من وزراء حكومة هاني الملقي المستقيلة.

وكان الرزاز بدأ مشاوراته مع مجلسي الأعيان والنواب والفعاليات الحزبية والنقابية تنفيذا لمضامين كتاب التكليف الملكي، وذلك منذ أكثر من أسبوع، مؤكدا أن عنوان الحكومة الجديدة سيكون الحوار والتشاركية.

وتأتي حكومة الرزاز بعد إقالة حكومة هاني الملقي، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة، رافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل، وغلاء المعيشة.

المصدر: RT + وكالات