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الرزاز: القانون الضريبي لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره

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الرزاز: القانون الضريبي لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره
AFP Ahmad GHARABLI
عمر الرزاز
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جدد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه، موضحا أنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.

وأوضح الرزاز خلال لقائه ممثلي الأحزاب الأردنية اليوم الاثنين أن الهدف الأساسي للقانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين، مبينا أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.

وأشار إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض الأردن عن الكفاءات الداخلية، مشيدا في الوقت ذاته بالأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الاحتجاجات الشعبية "بنضج كامل".

المصدر: وكالات

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