مساعدات أممية عاجلة تصل جنوب دمشق

أعلنت الأمم المتحدة عن وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، إلى 51 ألف مواطن يقيمون في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في ريف دمشق الجنوبي.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة العالمية، فرحان حق، للصحفيين أن أول قافلة مساعدات خلال أسبوعين دخلت المنطقة اليوم، وهي تحمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال إلى المحتاجين.

وذكر المسؤول الأممي بأن القوافل الإغاثية لم تصل ريف دمشق الجنوبي منذ 5 يونيو، حيث أدخل موظفو الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى المنطقة مساعدات مخصصة لـ3.5 ألف شخص.

ودعا حق نيابة عن الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع السوري إلى ضمان إيصال المساعدات الآمن والمستدام من دون عوائق إلى المحتاجين في جميع مناطق البلاد، بموجب مقتضيات القانون الدولي.

واستعاد الجيش السوري هذه المنطقة في الربيع الماضي بعد خروج المسلحين غير الراغبين في تسوية أوضاعهم منها، بموجب الاتفاق المبرم بين قادتهم وحكومة دمشق تحت الإشراف الروسي.

المصدر: تاس

نادر عبد الرؤوف