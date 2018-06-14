 
مباشر
عاجل
روسيا تكتسح السعودية بخمسة أهداف نظيفة في افتتاح مونديال 2018

السعودية تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdds

أعلنت وسائل إعلام سعودية عن رؤية شهر شوال مساء اليوم الخميس وبالتالي سيكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية نجح متراؤون في رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وبذلك يُنتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة وفي حال ثبوتها سيكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت لجان الترائي في مناطق المملكة قد استجابت مساء اليوم الخميس لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.

وتعقد المحكمة العليا حاليا جلسة، تتحرى فيها ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال،وذلك تمهيدا للإعلان الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا