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واشنطن تمول "الخوذ البيضاء" في سوريا بملايين الدولارات

أخبار العالم العربي

واشنطن تمول
AFP ABDULMONAM EASSA
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وافق على تخصيص نحو 6.6 مللايين دولار لتمويل عمليات ما يسمى بالدفاع المدني السوري أو "الخوذ البيضاء".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان لها، نشر على موقع وزارة الخارجية اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة تدعم بشدة "الخوذ البيضاء" الذين أنقذوا حياة أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية النزاع، بمن فيهم ضحايا الهجمات الكيميائية للأسد".

ويشار في البيان إلى أن هذا المبلغ مخصص أيضا لدعم الآلية الدولية غير المتحيزة المستقلة (IIIM) التابعة للأمم المتحدة، والتي تتولى التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي في سوريا.

وجدير بالذكر أن دمشق وموسكو كانتا قد وجهتا اتهامات لمنظمة "الخوذ البيضاء" بدعم الإرهابيين في سوريا، وبمشاركتها في إعداد "تمثيليات" لحالات استخدام السلاح الكيميائي المزعومة، التي اتهمت واشنطن السلطات في دمشق بالوقوف وراءها واتخذتها ذريعة لشن ضربات ضد القوات السورية.

المصدر: RT

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