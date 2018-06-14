وزير الدفاع المصري الجديد قام بدور كبير في "25 يناير"

تولى الفريق محمد أحمد زكي، وزارة الدفاع المصرية في الحكومة الجديدة، خلفا للفريق أول صدقي صبحي في الحكومة المستقيلة.

وأدى الفريق زكي، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ضمن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة مصطفى مدبولي.

وتولى زكي منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 أغسطس 2012 وكان له دوره البارز في حماية إرادة المصريين في 30 يونيو من العام 2013 حيث تولى حماية كافة القصور الرئاسية، ومراكز القيادة، وقال جملته الشهيرة عندما دخل على الرئيس المصري السابق محمد مرسي ورفاقه من قادة جماعة الإخوان في قصر الرئاسة يوم 3 يوليو :"جئت أنفذ إرادة الشعب الذي جاء بكم.. أنتم معتقلون".

تحفظ اللواء محمد أحمد زكي على الرئيس المعزول وكان لشهادته فيما بعد أمام النيابة دور كبير في توجيه الاتهام لمرسي في قضية قتل متظاهرين، وقال: "لن نعتدي على أبناء الشعب ولا نتوقع أن يعتدي المصريون على الحرس الجمهوري".

المصدر: RT