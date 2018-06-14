الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. ووزير دفاع جديد ضمن تشكيلتها

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت الحكومة المصرية 12 وزيرا جديدا هم:

*محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي

*محمود توفيق وزيرا للداخلية

*يونس المصري وزيرا للطيران المدني

*هالة زايد وزيرة للصحة والسكان

*محمد معيط وزيرا للمالية

*عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

*محمود شعراوي وزيرا للتنمية المحلية

*هشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام

*عمرو عادل بيومي وزيرا للتجارة والصناعة

*أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة

*ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة

*وعمرو طلعت وزيرا الاتصالات

وكان السيسي قد كلف، الخميس 7 يونيو الجاري، وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل.

المصدر: اليوم السابع