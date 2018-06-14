مصدر في الرئاسة اليمنية: هادي سيعود إلى عدن

أكد مصدر رسمي يمني أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيعود اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن في جنوب البلاد، بعد غياب دام قرابة عام ونصف العام.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر في الرئاسة اليمنية طلب عدم الكشف عن اسمه لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام قوله، إن هادي سيصل عدن اليوم برفقة عدد من كبار المسؤولين اليمنيين بهدف الإشراف على المعركة التي تشنها القوات الموالية لحكومته والتحالف العربي بقيادة السعودية من أجل استعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي غرب البلاد من قبضة عناصر حركة "أنصار الله" (الحوثيين).

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وذكرت الوكالة أن عودة هادي تأتي كثمرة للتفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا بين الرئاسة اليمنية ودولة الإمارات، العضو الأساسي في التحالف العربي، والتي تمسك بزمام الأمور الأمنية في عدن وغيرها من مدن جنوب اليمن.

وكان هادي قد التقى في مكة المكرمة أول أمس وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، قبل أن يتوجه إلى أبوظبي حيث عقد اجتماعا مع ولي عهدها محمد بن زايد.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية بأن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر عاد اليوم إلى عدن قادما من القاهرة، وذلك بعد زيارة قام بها إلى المملكة العربية السعودية.

المصدر: الأناضول + سبأ