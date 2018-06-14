هدايا قيمة من محمد بن سلمان للأمنيين السعوديين

وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتخصيص هدايا عينية ومبلغ 50 ألف ریال لأسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين بعجز كلي من منسوبي القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وأكد وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود، أمس الأربعاء، "اعتزاز منسوبي الوزارة وقطاعاتها كافة بهذه اللفتة الكريمة"، مشيرا إلى أن مبادرة ولي العهد تعد "تأكيدا على الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمين لأسر شهداء الواجب".

المصدر: عكاظ