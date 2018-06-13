أنقرة: واشنطن ستستعيد أسلحتها من الوحدات الكردية في منبج

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الولايات المتحدة ستستعيد الأسلحة التي سلمتها سابقا لوحدات حماية الشعب الكردية، خلال إخراج تلك القوات من مدينة منبج شمالي سوريا.

وقال جاويش أوغلو لإذاعة "كرال أف أم" المحلية: "ستسحب الولايات المتحدة الأسلحة التي وزعتها على الوحدات الكردية عند إخراج هؤلاء من منبج، ومن ثم سنحقق الاستقرار في تلك المناطق معا".

وأضاف: "مهام الدوريات ستسيرها الولايات المتحدة وتركيا سوية لحين تشكيل وحدات أمنية جديدة".

ونوه جاويش أوغلو، باحتمالية سحب الولايات المتحدة أسلحتها من أيدي الوحدات الكردية المصنفة كـ "منظمة إرهابية" في تركيا في حال تم تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها مع واشنطن على بقية المدن السورية التي توجد فيها القوات الكردية.

وكان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي قال أمس إن قوات تركية أمريكية مشتركة ستعمل على إخراج الوحدات الكردية من منبج تنفيذا لخارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة وواشنطن في مايو الماضي.

المصدر: الأناضول