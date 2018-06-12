جنود أتراك وأمريكان معا سيخرجون الوحدات الكردية من منبج

ستعمل قوات تركية أمريكية مشتركة على إخراج الوحدات الكردية من مدينة منبج السورية تنفيذا لخريطة الطريق، حسبما صرّح وزير الدفاع التركي اليوم.

وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، الثلاثاء إن "جنودا أتراك وأمريكيين سيخرجون عناصر "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي من مدينة "منبج" السورية بموجب خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة وواشنطن".

وأضاف الوزير التركي لوكالة الأناضول أن الأمريكان مقتنعون بأن تنظيم "ي ب ك/ب ي د" هو جزء من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، ويُدار من قبلها، "وإلا ما كان بالإمكان التوصل إلى هذا التفاهم".

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وتابع: "نظيري الأمريكي (جيم ماتيس) أكد لي عدم إمكانية حدوث مماطلة في تطبيق بنود خريطة الطريق المتعلقة بالوضع في مدينة منبج السورية".

وقال إن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ستحددان معاً المشاركين في الإدارة المحلية للمدينة، والتي ستتشكل بشكل يعكس التركيبة السكانية لمدينة منبج ما قبل الحرب.

المصدر: الأناضول