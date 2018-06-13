الأمم المتحدة توصل مساعدات إنسانية إلى الحديدة رغم القصف

أكدت الأمم المتحدة على لسان منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، أن المنظمة سلمت مواد غذائية وغيرها من إمدادات الإغاثة الحيوية لميناء الحديدة اليمني.

وقالت غراندي: "مكتبنا يضع خيارات ضمان إيصال المساعدات بما فيها الجسر الجوي، لغوث ملايين اليمنيين في حال تعرض الحديدة للحصار".

وأضافت: "نوزع الطعام والإمدادات الخاصة بالتغذية والصحة العامة ومواد الإيواء، ولدينا سفينة تفرغ حمولتها من الطعام حتى مع حدوث القصف".

وشددت المسؤولة الأممية على أن المنظمة الدولية مستمرة في عملها الإنساني على الرغم من القصف البحري والضربات الجوية التي تعرضت لها المدينة.

المصدر: رويترز