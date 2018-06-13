نص البيان القطري بشأن المساعدات للأردن

أصدرت الخارجية القطرية بيانا بشأن مساعدات الدوحة للأردن.

وقالت الدوحة في البيان إن المساعدات تتضمن توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني في قطر بغية "تحقيق تطلعاته والإسهام في دعم اقتصاد وطنه"، وأيضا حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية بقيمة 500 مليون دولار.

وأعلنت الدوحة عن إنشاء صندوق استثماري للبنية التحتية والمشروعات السياحية لتنفيذ مشروعاتها تلك في الأردن.

وأوضحت أن مساعداتها للأردن من شأنها خلق قاعدة مستدامة يستنج إليها الاقتصاد الأردني على مدى سنوات ودعم فئة الشباب الذين هم أمل المستقبل والقوة الدافعة للإنتاج.

وأشاد البيان القطري بـ"عدد من المواقف الأردنية الثابتة تجاه عدد من القضايا القومية، وفي قلبها القضية القلسطينية، مؤكدا أن "التباينات وإن وجدت فإنها لا يمكن أن تؤثر على قيامها ووفائها بواجبها القومي والإسلامي تجاه الدول العربية الشقيقة وشعوبها".

وعبرت الخارجية القطرية عن ثقته بقدرة المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها على تجاوز التحديرات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.

وجاء هذا الإعلان من الخارجية القطرية خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بالعاصمة عمان اليوم، وذلك بعد عودة العاهل الأردني إلى بلاده من زيارة للكويت والبحرين.

المصدر: الخارجية القطرية