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الشابك يعتقل فلسطينيا يشتبه به بقتل جندي إسرائيلي

أخبار العالم العربي

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اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بمساعدة الجيش اليوم الأربعاء فلسطينيا من سكان مخيم الأمعري قرب رام الله في الضفة الغربية.

ونشر الشاباك بيانا، أنه وفقا لمعلومات استخباراتية تم جمعها فإن المدعو إسلام يوسف أبو حميد المعتقل مشتبه بإلقاء البلاطة التي أدت إلى مقتل الجندي رونين لوبارسكي يوم الـ24 من مايو الماضي، ولا يزال التحقيق مستمرا مع المعتقل.

واتضح من خلال التحقيقات أن إسلام ألقى البلاطة من سطح مبنى مجاور وبذلك أدى إلى مصرع الجندي.

وحسب الشابك ينتمي أشقاء إسلام إلى حركة "حماس" وقاموا سابقا بعدة عمليات "إرهابية" أودت بحياة إسرائيليين بينهم ضابط الشاباك نوعام كوهين.

المصدر: RT

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